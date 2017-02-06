На Хмельниччині підліток за кермом мимоволі спрямував іномарку в дерево

На Хмельниччині підліток за кермом мимоволі спрямував іномарку в дерево

22:04 06.02.2017
На Хмельниччині підліток за кермом мимоволі спрямував іномарку в дерево

Близько 21:00 години в м. Шепетівка по проспекту Миру 16-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Toyota Camry», не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з деревом та перекидання автомобіля. В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку, госпіталізований в реанімаційне відділення Шепетівської центральної районної лікарні, стан здоров’я — тяжкий.

16-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження у вигляді забою хребта, госпіталізований в травматологічне відділення Шепетівської центральної районної лікарні, стан здоров’я — середньої тяжкості.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.