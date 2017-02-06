Кривава різанина у Херсоні: поранені п’ятеро дорослих та дитина

Днями, близько 20:50, до Корабельного відділення поліції надійшла інформація, що в Шуменському мікрорайоні внаслідок ножових поранень постраждали 5 дорослих та малолітня дитина.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Працівники поліції з’ясували, що жителька багатоповерхівки святкувала свій день народження. Близько 20:40 у квартиру увірвався 47-річний сусід, який мешкає поверхом нижче. Чоловік почав наносити присутнім удари ножем.

В ході події були поранені 6 чоловік – 5 дорослих та дитина. Постраждалі доставлені до лікарні.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ст. 15 Кримінального кодексу України«Замах на злочин» та за п.1 ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» ККУ. Зловмисник затриманий за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Працівники поліції з’ясовують всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області