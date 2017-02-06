На Донеччині судитимуть лікаря, з вини якого чоловік став інвалідом

Прокуратурою Донецької області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) щодо лікаря-уролога КМУ «Міська лікарня № 2» м. Краматорська.

За результатами досудового розслідування та проведених експертиз зібрано необхідні докази провини лікаря-уролога, який у грудні 2015 року зробив операцію пацієнту, внаслідок якої у хворого виникли ускладнення, що в подальшому призвело до інвалідності потерпілого.

Остаточне рішення у даному кримінальному провадженні прийме суд.

За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області