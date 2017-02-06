Прокуратура оскаржить вирок грабіжникам та викрадачам жінки

На Дніпропетровщині завершено судовий розгляд кримінального провадження та винесено вирок чотирьом громадянам за скоєння розбійного нападу на подружжя з метою заволодіння їх майном та викрадення людини.

Встановлено, що у вересні 2015 року четверо раніше судимих чоловіка віком від 26 до 37 років вступили у попередню змову та у нічний час доби проникли до будинку мешканця Павлограду з метою заволодіння його майном.

Розподіливши між собою ролі, зловмисники подавили волю господаря будинку шляхом нанесення декількох ударів по голові, після чого викрали мобільні телефони та золоті прикраси на загальну суму понад 26 тис грн.

Проте, на досягнутому обвинувачені не зупинилися. Погрожуючи ножем, чоловіки помістили цивільну дружину потерпілого до авто, привезли до лісосмуги неподалік міського сміттєзвалища, прив’язали липкою стрічкою до дерева та зникли з місця злочину.

Свою вину зловмисники не визнали, проте її повністю доведено державним обвинуваченням, яке підтримувалось Павлоградською місцевою прокуратурою.

Вироком Павлоградського міськрайонного суду трьох з них визнано винними у скоєнні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.187 та ч.2 ст.146 КК України (розбій; викрадення людини) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10, 9 та 8 з половиною років. Четвертому співучаснику інкриміновано приховування злочину (ч.1 ст.396 КК України) та засуджено до 3 років за ґратами.

Не погоджуючись з визначеним покаранням прокуратурою внесено апеляційну скаргу у зв’язку з його м’якістю.

Наразі судовий розгляд триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області