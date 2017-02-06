Поліція Запоріжжя провела обшуки у справі банди вимагачів

Запорізькі поліцейські продовжують документування злочинної діяльності групи осіб, котрі займалися вимаганням грошей з підприємців Василівського району.

У рамках кримінального провадження правоохоронцями було проведено ряд санкціонованих обшуків.

Як вже повідомлялося, 25 січня у Василівському районі працівниками кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області було затримано двох рекетирів, котрі вимагали «данину» з місцевого підприємця. Затримані входили до складу злочинної групи, що займалася вимаганням грошей у представників малого та середнього бізнесу.

На теперішній час працівниками поліції проводиться комплекс слідчо-розшукових дій, направлених на встановлення всіх осіб, причетних до діяльності злочинної групи.

У рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками ч.2 ст 189 (Вимагання) та ч.4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї) Кримінального кодексу України, було отримано ухвали суду на проведення санкціонованих обшуків.

Днями співробітниками ГУНП в Запорізькій області при підтримці спец призначенців проведено понад тридцяти обшуків житлових приміщень, офісу та автомобілів.

У результаті правоохоронці вилучили два автомобілі представницького класу, комп’ютерну техніку, документацію, тимчасові посвідки іноземців для перебування на території України, а також установчі документи благодійного фонду, під який маскувалися зловмисники.

Двоє основних фігурантів справи наразі уникають органів слідства. Останнім повідомлено про підозру у скоєнні тяжких злочинів. Вживаються заходи з їх розшуку.

Слідчо-оперативна група, котра розслідує злочинну діяльність згаданих осіб, працює у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, активістами та небайдужими громадянами.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області