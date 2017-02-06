Поліція Запоріжжя затримала банду молодих автовикрадачів-рецидивістів

До Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області надійшло повідомлення про викрадення автомобіля «ВАЗ-21099».

За фактом незаконного заволодіння автотранспортом розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.289 КК України. В результаті комплексу заходів, працівниками ГУНП області спільно з співробітниками УВБ вже через декілька годин місце знаходження викраденого авто було встановлено, а викрадачі - затримані.

Як з’ясували правоохоронці, до зникнення автомобіля «приклали руку» 24-річний, 23-річний та 25-річний місцеві мешканці. Двоє з них раніше вже були засуджені: один за злочин проти особи, інший – за наркотики та крадіжки.

Під час огляду гаражу, в якому зловмисники сховали викрадену «дев’яносто дев’яту», поліцейські виявили деталі раніше викрадених та розібраних на метал автомобілів.

Угонщиків затримано згідно ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

В ході подальших розшукових заходів у місцях відстою виявлено ще чотири раніше викрадених зловмисниками автомобіля. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області