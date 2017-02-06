На Миколаївщині поліція виявила розсповсюджувача порнографії

Мешканець м. Очаків поширював відеоматеріали порнографічного характеру серед своїх знайомих. Чоловіку, дії якого підпадають під ознаки кримінального правопорушення, загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Так, до поліції надійшла заява від 34-річної місцевої мешканки про те, що один із її знайомих розповсюджує відео порнографічного змісту.

Зі слів заявниці, вона стала свідком того, як її чоловік переглядав ролики «пікантного» характеру, не маючи при цьому доступу до мережі Інтернет. Розпитуючи про походження записів, жінка дізналась, що відео порнографії записав на диск приятель її чоловіка.



Як з’ясувалось, заборонену відеопродукцію розповсюджував 60-річний місцевий мешканець. За місцем проживання правопорушника було проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено флеш-картки, жорсткі диски, мобільний телефон та комп’ютерне обладнання, за допомогою якого зловмисник розповсюджував порнографію.

Вилучене направлено на відповідну експертизу.

Слідчим відділенням Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.301 Кримінального Кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», санкція якої передбачає покарання у вигляді накладання штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру, тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області