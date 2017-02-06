На Вінниччині молодик загинув від вибуху гранати, є поранені

На Вінниччині молодик загинув від вибуху гранати, є поранені

11:00 06.02.2017
На Вінниччині молодик загинув від вибуху гранати, є поранені

Поліція розслідує трагічний випадок, який стався в Крижополі, де від вибуху гранати загинув 23-річний хлопець.

Вибух стався за місцем його проживання.

До хлопця в гості зайшли знайомі і під час розмови господар вирішив здивувати гостей. Хлопець хотів продемонструвати їм гранату. Але під час того, як він діставав її зі столу, небезпечний предмет здетонував в його руках.

Від отриманих тілесних ушкоджень юнак загинув на місці події. Крім того, постраждали дві дівчини, які перебували в квартирі: поранення обох ніг отримала 28-річна мешканка Крижополя та контузію 20-річна дівчина.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП Олександр Солдатов, за попередньою інформацією, в руках загиблого здетонувала граната РГД-5. Скоріше за все, хлопець не усвідомлював, яку небезпеку вона несла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК України. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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