У Луцьку грабіжник звіряче побив жертву рукояттю пістолета

У Луцьку грабіжник звіряче побив жертву рукояттю пістолета

11:22 06.02.2017
У Луцьку грабіжник звіряче побив жертву рукояттю пістолета

Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 28-річним лучанином розбою.

Днями уже судимий за розбій молодик, який нещодавно вийшов із місць позбавлення волі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у під’їзду будинку №1 на вулиці Бенделіані в обласному центрі напав на чоловіка й завдав йому удару рукояткою пістолета по голові.

Від удару жертва знепритомніла. Зловмисник же  вийняв у безпорадного потерпілого з кишені 4450 грн та мобільний телефон. Коли жертва почала опритомнювати, розбійник продовжив її бити, спричинюючи тілесні ушкодження.

Затримали зловмисника наступного дня завдяки скоординованим діям правоохоронців.Йому оголошено про підозру у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України.

За клопотанням Луцької місцевої прокуратури суд обрав розбійнику запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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