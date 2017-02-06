На Черкащині підлітків засуджено за жорстоке побиття однолітка

Апеляційним судом Черкаської області переглянуто вирок Соснівського районного суду м. Черкаси, яким двох неповнолітніх визнано винними та засуджено до 7 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку грудня 2015 року двоє підлітків нанесли своєму товаришу удари руками та ногами в різні ділянки голови та тулуба, в результаті чого хлопець від отриманих тілесних ушкоджень помер. Не погоджуючись із таким рішенням суду, обвинувачені подали апеляційні скарги з вимогою змінити вирок та пом’якшити призначене покарання.

Однак, апеляційний суд залишив вирок без змін, чим підтримав принципову позицію прокурора, який наполягав на призначенні обвинуваченим покарань, що відповідають тяжкості вчиненого злочину.

На цей час вирок суду вступив у законну силу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області