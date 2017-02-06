На Сумщині чоловіка засуджено за безжальне вбивство жінки

Охтирською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення стосовно мешканця Охтирського району А., який обвинувачувався у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено та доведено в суді, що 17.09.2016 А. прийшов до господарства раніше знайомої П. провести разом час. Після вживання алкогольних напоїв, обвинувачений А. вже збирався йти додому й П. вийшла його проводжати. Між чоловіком та жінкою виникла суперечка, під час якої обвинувачений обома руками схопив потерпілу за шию та почав стискувати її, в результаті чого П. померла від удушення на місці.

Побачивши, що внаслідок удушення П. не подає ознак життя та засвідчившись у цьому, обвинувачений А., намагаючись сховати сліди вчиненого злочину, відніс труп померлої до території кладовища, де й закопав.

Як повідомив прокурор Охтирської місцевої прокуратури Андрій Кісельчук, вироком суду А. визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області