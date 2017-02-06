У Миколаєві СБУ затримала озброєну банду рекетирів

У Миколаєві СБУ затримала озброєну банду рекетирів

16:22 06.02.2017
У Миколаєві СБУ затримала озброєну банду рекетирів

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали в обласному центрі чотирьох рекетирів, які систематично вимагали гроші з місцевих мешканців.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання штучно провокували побутові конфлікти, після чого, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші з громадян за «закриття інциденту». Оперативники СБ України «взяли» зловмисників на околиці Миколаєва під час отримання десяти тисяч гривень.

При обшуках за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили дві одиниці стрілецької зброї з набоями, гранату РГД-5, димові шашки, багато ювелірних виробів та наркотики.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України, одному з ватажків угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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