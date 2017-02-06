У Києві під час пожежі у квартирі загинула літня жінка

У Києві під час пожежі у квартирі загинула літня жінка

17:30 06.02.2017
У Києві під час пожежі у квартирі загинула літня жінка

О 13:27 рятувальникам Шевченківського району повідомили, що в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по бул. Шевченка, 44, виникла пожежа.

Провівши розвідку, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті. Рятувальники відразу ж розпочали гасіння та вже о 13:56 ліквідували вогонь, попередивши його розповсюдження до інших приміщень.

Під час пожежі рятувальники виявили в квартирі тіло жінки 1932 року народження, як згодом стало відомо – загибла була неходячою.

За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замкнення електропроводки в світильнику, що стояв на столі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.