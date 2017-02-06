На Буковині іноземця засудили за контрабанду військової спецтехніки

На Буковині іноземця засудили за контрабанду військової спецтехніки

12:24 06.02.2017
На Буковині іноземця засудили за контрабанду військової спецтехніки

Глибоцький районний суд визнав винним 61-річного громадянина Республіки Болгарія у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.09.2016 вказаний громадянин, слідуючи з Республіки Білорусь до Республіки Болгарія транзитом через територію України, намагався умисно, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів через кордон, вивезти обладнання, яке може використовуватися для створення зброї, військової та спеціальної техніки, а саме військову радіостанцію моделі Р-123М.

У ході досудового  розслідування чоловік свою вину визнав та підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд призначив йому покарання у виді штрафу розміром двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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