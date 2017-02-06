Прокуратура Одещини передала до суду справу банди жінок-наркодилерів

Прокуратура Одещини передала до суду справу банди жінок-наркодилерів

16:40 06.02.2017
Прокуратура Одещини передала до суду справу банди жінок-наркодилерів

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, члени якої підозрюються у збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до Суворовського районного суду для розгляду по суті.

У ході слідства встановлено, що четверо жінок налагодили схему реалізації метадону на території м. Одеси. Між собою двоє організаторів та двоє виконавців спілкувалися виключно телефоном, а метадон збували шляхом закладок  у заздалегідь обумовлених місцях.

Всього правоохоронці встановили 11 епізодів незаконної діяльності угруповання.

Державне обвинувачення у кримінальному провадженні буде підтримувати прокуратура Одеської області.

За матеріалами прес-служби Одеської області 

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