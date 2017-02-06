У Києві підозрюваного у справі обвалу будинку відправлено під домашній арешт

У Києві підозрюваного у справі обвалу будинку відправлено під домашній арешт

12:40 06.02.2017
У Києві підозрюваного у справі обвалу будинку відправлено під домашній арешт

За клопотанням столичної прокуратури підозрюваному у кримінальному провадженні за фактом обвалу будинку на вул. Б. Хмельницького обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Таке рішення у понеділок, 6 лютого 2017 року, ухвалив  Голосіївський райсуд Києва.

Згідно з ухвалою, підозрюваному заборонено покидати своє помешкання в нічний час – із 22 години вечора до 6 ранку. Крім того, суд поклав на 50-річного підозрюваного інші процесуальні обов’язки.
 
Чоловіку інкримінується ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило загибель людей) та ч. 2 ст. 298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) КК України.
 
Як повідомлялося, прокуратура міста Києва в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом обвалу будинку  №12-14 на вул. Б. Хмельницького, повідомила про підозру 50-річному чоловіку, який за відсутності дозвільної та проектно-кошторисної документації наказав робітникам здійснити у вказаній будівлі незаконні будівельні роботи. Внаслідок цього 25.02.2016 відбулося руйнування будинку, під завалами якого загинуло двоє людей.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
 
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.