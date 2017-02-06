У Києві підозрюваного у справі обвалу будинку відправлено під домашній арешт

За клопотанням столичної прокуратури підозрюваному у кримінальному провадженні за фактом обвалу будинку на вул. Б. Хмельницького обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Таке рішення у понеділок, 6 лютого 2017 року, ухвалив Голосіївський райсуд Києва.

Згідно з ухвалою, підозрюваному заборонено покидати своє помешкання в нічний час – із 22 години вечора до 6 ранку. Крім того, суд поклав на 50-річного підозрюваного інші процесуальні обов’язки.

Чоловіку інкримінується ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило загибель людей) та ч. 2 ст. 298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) КК України.

Як повідомлялося, прокуратура міста Києва в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом обвалу будинку №12-14 на вул. Б. Хмельницького, повідомила про підозру 50-річному чоловіку, який за відсутності дозвільної та проектно-кошторисної документації наказав робітникам здійснити у вказаній будівлі незаконні будівельні роботи. Внаслідок цього 25.02.2016 відбулося руйнування будинку, під завалами якого загинуло двоє людей.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва