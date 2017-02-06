На Київщині суд відправив під арешт двох зухвалих грабіжників

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури, завдяки швидкому реагуванню та скоординованим діям, працівники поліції затримали двох чоловіків, які протягом тижня вчинили п’ять розбійних нападів, а також хуліганські дії на території м. Вишневе та с. Софіївська Борщагівка.

Установлено, що раніше судимі за вчинення особливо тяжких злочинів чоловіки, проникали до житлових будинків через незачинені двері, погрожуючи потерпілим ножем та зброєю, викрадали гроші, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

За клопотанням Києво-Святошинської місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області