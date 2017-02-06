На Чернігівщині прикордонники врятували чоловіка, на якого напав вовк

У селі Задеріївка, що на Чернігівщині двоє прикордонників врятували чоловіка, на якого напав скажений вовк. Перебуваючи на відпочинку після служби за місцем проживання охоронці кордону почули крики про допомогу.

Вибігши на вулицю прикордонники побачили, що на місцевого мешканця напала дика тварина та кинулись йому на допомогу. Задля врятування чоловіка, який вже знаходився в тяжкому стані від укусів прикордонникам довелось знешкодити оскаженілу тварину голіруч та за допомогою ножа.

Завдяки поспішній допомозі прикордонники врятували чоловіка, але також і отримали численні рани колінних та ліктьових суглобів, а також передпліччя.

Місцевого жителя та військовослужбовців одразу ж доставили до місцевої лікарні для проведення медичного обстеження та надання допомоги.

За даним фактом прикордонники проінформували сусідні підрозділи, взаємодіючі органи та представників санепідемстанції. Наразі стан здоров’я місцевого жителя та військовослужбовців задовільний.

За матеріалами пре-центру Держприкордонслужби України