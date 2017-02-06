У Слов’янську суд виніс вирок двом затятим інтернет-сепаратистам

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області визнав двох мешканців Донеччини винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України).

Під час судових слухань встановлено, що наприкінці лютого 2014 року двоє мешканців Слов’янського району Донецької області, 1993 та 1994 років народження, створили у соціальній мережі «Вконтакте» декілька груп.

Переслідуючи мету змінити територію меж та державного кордону України та здійснюючи інформаційну підтримку терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», вони почали розміщувати у створених групах матеріали антиукраїнського характеру.

Злочинну діяльність фігурантів було припинено у квітні 2015 року співробітниками СБУ. За клопотанням прокуратури їх заарештували.

У суді чоловіки своєї провини не визнали, але державним обвинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області, повністю доведено їх провину у скоєному злочині.

Завдяки принциповій позиції прокуратури, обох прибічників «руського миру» засуджено до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області