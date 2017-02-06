Поліція Донеччини встановлює причини загибелі жінки та 3-річної дитини

Вчора під час гасіння пожежі квартири в п’ятиповерховому будинку у Дружківці рятувальники виявили тіла двох постраждалих: 3-річного хлопчика та 48-річної жінки.

У неділю о 16:40 до чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що в одній з квартир по вул. Енгельса відбулось займання квартири. Під час гасіння пожежі були знайдені тіла дитини та жінки без ознак життя.

На місце події негайно прибули співробітники слідчо-оперативної групи та керівництво поліції. Правоохоронці встановили, що в квартирі мешкали четверо громадян: господар зі співмешканкою, його племінниця та її 3-річний син. Дорослі вели антисоціальний спосіб життя та зловживали алкоголем.

Близько 15:00 співмешканка хазяїна квартири пішла до спальної кімнати відпочивати, а разом з нею і хлопчик. Дядько з племінницею залишились на кухні продовжувати пиячити. Через деякий час чоловік відчув запах чаду та пішов подивитись, що сталось. Коли відкрив двері спальні, то вся кімната вже палала. Чоловік із племінницею намагалися погасити займання, але швидко зрозуміли, що їм це не під силу, вибігли з квартири та викликали рятівників.

Під час гасіння пожежі у кімнаті було виявлено тіла двох загиблих, біля ліжка – тіло хлопчика, а біля вікна – тіло жінки. За попередньою інформацією причиною пожежі могло стати необачне поводження з вогнем. Жінка часто курила в ліжку, а в спальні, де вони знаходились, ще й зберігались склянки та пляшки з фарбою.

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу, чоловік з отруєнням знаходиться у важкому стані в лікарні. Крім того, у обох потерпілих медики діагностували алкогольну інтоксикацію.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять подальшу перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій областя