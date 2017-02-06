У Харкові 9-місячна дитина трагічно загинула у ванні, - поліція

У Харкові 9-місячна дитина трагічно загинула у ванні, - поліція

14:00 06.02.2017

До Московського відділу поліції надійшло повідомлення, що в квартирі за місцем мешкання, розташованій в будинку на вулиці Р. Плоходько, у ванній потонув 9-місячний хлопчик.

Як розповіла правоохоронцям 38-річна мати, коли вона купала дитину, він захлинувся водою. Відкачати немовля вона не змогла.

Призначені необхідні експертизи.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією - п.2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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