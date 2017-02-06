На Харківщині під час ДТП один із водіїв загинув на місці

Подія сталася о 00:45 за участю автомобіля «Тата» під керуванням 21-річного мешканця Золочівського району та автомобіля «Субару» під керуванням 35-річного харків’янина.

Внаслідок ДТП водій «Субару» від отриманих травм помер на місці.Також до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги доставлені водій «Тата» з закритою черепно-мозковою травмою, травмою живота, переломом голені та пасажир «Субару».

У 38-річного харків’янина закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітини.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області