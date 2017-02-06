Поліція Чернігівщини затримала продавця "живого товару" до Китаю

В ході добре спланованої спецоперації співробітники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернігівській області спільно з Чернігівським прикордонним загоном провели в аеропорту Борисполя затримання вербувальника «живого товару» до Китаю.

Дівчат чоловік підшукував для надання сексуальних послуг в Китаї, обіцяючи платню в 5-7 тисяч доларів США. Кандидаток чернігівець набирав з числа малозабезпечених та з неблагополучних родин. Вербування відбувалося через соцмережі, де зловмисник описав усі вигоди «роботи». Сам же вербувальник отримував від своїх китайських подільників за кожну переправлену дівчину 850 доларів США.

Перед відправкою дівчина мала зробити фотосесію, яка відправлялася в Китай. Якщо та сторона була задоволена параметрами дівчини, починалося оформлення візи.

Інформація про вербувальника одразу надійшла до чернігівських оперативників, які взяли чоловіка у розробку. Після збору достатніх беззаперечних доказів на торгівця «живим товаром» було прийнято рішення про затримання вербувальника «на гарячому».

Фіналом кількамісячного документування поліцією злочинної діяльності жителя Чернігова стало його затримання в аеропорту «Бориспіль». У дівчини на руках вже були квитки на авіарейс до Пекіна. Також у поліції є задокументована інформація про ще трьох завербованих і готових до переправки дівчат.

Вербувальника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Дівчина повернута додому.

Інформація про подільників підозрюваного передана китайській стороні. Триває досудове розслідування, яке має встановити реальну кількість переправлених до борделів Піднебесної українок.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області