У Хмельницьому у ДТП втрапили одразу чотири автомобілі

У Хмельницьому у ДТП втрапили одразу чотири автомобілі

14:40 06.02.2017
У Хмельницьому у ДТП втрапили одразу чотири автомобілі

Повідомлення про те, що на вулиці Кам’янецькій поблизу ресторану «Веселка» відбулась ДТП за участю кількох транспортних засобів, надійшло на лінію «102» сьогодні, 6 лютого, близько 8-ї години ранку. 

Патрульні, які виїхали на місце події, встановили, що водій автомобіля «Volkswagen» не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes» та автобусом «ПАЗ». У свою чергу водій останнього внаслідок ДТП зіткнувся ще й з вантажним фургоном «Газель».

У результаті пригоди ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Тільки транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На водія автомобіля «Volkswagen» поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна» КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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