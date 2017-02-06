У Тернополі до дверей приватного гаража примотали гранату

Близько дев’ятої години ранку до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя обласного центру про те, що на дверях гаражного приміщення, яке належить його синові, виявлено предмет, схожий на бойову гранату.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Тернопільського відділу та Головного управління поліції а також вибухо-технічна служба. Біля воріт гаражного приміщення поліцейські знайшли предмет, схожий на гранату, який був прив’язаний до нижньої завіси дверей.

Як встановили фахівці, реальної загрози вибуху ця конструкція не несла – чека запалу не була переведена в бойове положення. Найімовірніше зловмисник, який зважився на такий вчинок, хотів налякати власника гаражного приміщення. Останній переконаний, що це жарт.

Предмет, схожий на гранату, поліцейські вилучили і направили в НДЕКЦ на експертизу.

За фактом погрози вбивством розпочато кримінальне провадження. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області