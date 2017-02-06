У Краматорську СБУ виявила шпигунський "жучок" у громадському закладі

У Краматорську СБУ виявила шпигунський "жучок" у громадському закладі

15:20 06.02.2017
У Краматорську СБУ виявила шпигунський "жучок" у громадському закладі

Співробітники Служби безпеки України вилучили комплекс спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, встановлений в одному з громадських закладів Краматорська.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у приміщені приховані відеокамери та мікрофони, що були підключені до вмонтованого в одну із стін будівлі відеореєстратора. Управління та зняття інформації з нього здійснювалося через мережу Інтернет.

За інформацією спецслужби, спеціальна техніка у закладі, який відвідують військовослужбовці сил антитерористичної операції, встановлена спільниками терористичної організації «ДНР» для передачі даних бойовикам.

За матеріалами прес-центру СБУ

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