Оперуповноваженого поліції затримали на хабарі у Донецькій області

Оперуповноваженого поліції затримали на хабарі у Донецькій області

15:40 06.02.2017
Оперуповноваженого поліції затримали на хабарі у Донецькій області

Слідчі прокуратури Донецької області за оперативного супроводу представників Управління СБУ в Донецькій області та Управління внутрішньої безпеки в Донецькій області Департаменту внутрішньої безпеки НП України на отриманні неправомірної вигоди у сумі 13500 тис грн затримали оперуповноваженого відділення кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області. 

Встановлено, що поліцейський вимагав та отримав хабара за не притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Зазначимо, що передача неправомірної вигоди відбувалася біля будівлі, у  якій дислокується оперативний штаб СБУ в зоні проведення АТО. Поліцейського затримано «на гарячому» під час отримання хабара. 

За даним фактом слідчі прокуратури Донецької області проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди). Наразі вирішуються питання про оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Що допоможе Україні вирішити ситуацію в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.