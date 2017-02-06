У Берегові неадекватний чоловік з гранатою напав на овочевий магазин

На службу «102» звернувся чоловік, який повідомив, що невідома особа намагалася обікрасти овочевий магазин з предметом, ззовні схожим на гранату.

Слідчо-оперативна група з групою реагування патрульної поліції на місці події, за 5 метрів від автозаправки виявили 28-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння, який погрожував підірвати гранату.

Вжитими заходами працівникам поліції вдалося затримати дану особу. До приїзду ДСНС вдалося встановити, що граната є учбовою, крім цього у підозрюваного виявлено та вилучено 1 кг жувальних гумок, чай і цукерки. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання Виноградівського відділення поліції.

Поліція порушила за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Крім цього розпочато провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням.

Крім цього, затриманий берегівчанин підозрюється ще в двох крадіжках: тостерів, міксеру, наповнювача до ковбаси загальою вартістю 16 тисяч гривень у торговому павільйоні на місцевому ринку та спортивного одягу з магазину, нанісши збитку в 21 тисячу гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області