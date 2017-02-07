Нелюда, який жорстоко побив матір, затримано на Закарпатті

Нелюда, який жорстоко побив матір, затримано на Закарпатті

01:01 07.02.2017
Нелюда, який жорстоко побив матір, затримано на Закарпатті

Поліції про факт побиття 71-річної жінки повідомили у Мукачівській лікарні. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілій спричинив її 47-річний син.

В ході слідства стало відомо, що син з матір'ю проживають удвох. Чоловік вже не вперше вчиняє з матір'ю сварки і піднімає на неї руку. Того дня, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в ході черговоі сварки він знову побив матір. 

Потерпіла  перебуває у неврологічному відділенні лікарні, її кривдника затримала  поліція. 

Цей чоловік раніше уже був засуджений за те, що зламав під час бійки іншому мукачівцю щелепу. За це відсидів у в'язниці три роки. 

Тепер він знову опиниться на лаві підсудних.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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