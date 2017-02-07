На Волині СБУ викрила двох митників на хабарі

На Волині СБУ викрила двох митників на хабарі

03:00 07.02.2017
На Волині СБУ викрила двох митників на хабарі

Двох інспекторів Волинської митниці викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою ДФС, поліцією та Військовою прокуратурою.

За участі посередника (колишнього прикордонника) митники організували систематичне одержання неправомірної вигоди за дозвіл на ввезення в Україну авто з іноземною реєстрацією в режимі «тимчасове ввезення – до 1-го року». Такса за один автомобіль становила 300 доларів США.

Оперативники спецслужби затримали здирників під час отримання частини хабара у 600 доларів.

Під час обшуків правоохоронці також вилучили у зловмисників понад 300 тисяч гривень та «чорну бухгалтерію».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 419 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Двох інспекторів Волинської митниці викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою ДФС, поліцією та Військовою прокуратурою.

За участі посередника (колишнього прикордонника) митники організували систематичне одержання неправомірної вигоди за дозвіл на ввезення в Україну авто з іноземною реєстрацією в режимі «тимчасове ввезення – до 1-го року». Такса за один автомобіль становила 300 доларів США.

Оперативники спецслужби затримали здирників під час отримання частини хабара у 600 доларів.

Під час обшуків правоохоронці також вилучили у зловмисників понад 300 тисяч гривень та «чорну бухгалтерію».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 419 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2675#sthash.ZHGCwEiO.dpuf

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