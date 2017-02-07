Військовий торгував вибухівкою у Херсонській області

Військовий торгував вибухівкою у Херсонській області

02:02 07.02.2017
Військовий торгував вибухівкою у Херсонській області

Військовослужбовця однієї з військових частин Херсонщини, який займався торгівлею викрадених зі сховища в/ч боєприпасів, викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу місця дислокації частини під час спроби продажу двох гранат та семи протитанкових мін. Кожна з мін містить близько семи кг вибухової речовини – тротилу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.