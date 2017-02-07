Військовий торгував вибухівкою у Херсонській області

Військовослужбовця однієї з військових частин Херсонщини, який займався торгівлею викрадених зі сховища в/ч боєприпасів, викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу місця дислокації частини під час спроби продажу двох гранат та семи протитанкових мін. Кожна з мін містить близько семи кг вибухової речовини – тротилу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ