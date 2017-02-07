У Києві рецидивіст впродовж години вчинив три розбійні напади

Події зафіксовані у Дніпровському районі. Протягом години правоохоронці отримали три повідомлення про скоєння розбійних нападів: зловмисник із ножем відібрав 500 гривень у працівника кіоску з ремонту мобільних телефонів, вихопив у жінки пакети із покупками і накинувся на чоловіка, який хотів зняти гроші із банкомата. Останній потерпілий почав втікати, тож нападник поранив його у спину.

Того ж дня зловмисника затримали вдома. Він – уродженець Житомирської області, 1973 р.н., раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

У ході слідства з’ясувалося, що саме він вранці того ж дня під під’їздом будинку побив пенсіонерку. Зрештою потерпіла і дівчина, яка стала свідком події, впізнали його на фото, наданому оперативниками.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Свою вину він не визнає. У суді під час обрання йому міри запобіжного заходу поводився неадекватно: роздягався, лаявся і звинувачував усіх у змові проти нього. Слідчі збирають усі необхідні документи для призначення йому психіатричної експертизи.

Кримінальні провадження розпочаті за фактом нанесення тілесних ушкоджень та трьома розбійними нападами. Тепер йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві