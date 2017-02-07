На Донеччині брати-злодії побили та пограбували власну гостю

Двоє братів віком 22 та 38 років побили та пограбували свою 49-річну гостю. Протягом декількох годин зловмисники були затримані правоохоронцями. Розбійникам погрожує до 10 років позбавлення волі.

49-річна мешканка с. Серебрянка Бахмутського району прийшла в гості до свого односельця, де разом з його братом вживали спиртні напої. Підігрітий алкогольними напоями молодик, взявши в руки залізну лопатку, почав завдавати удари по голові потерпілій, вимагаючи від неї віддати золоті прикраси.

Під час побиття зловмисник силоміць вирвав одну сережку з вуха потерпілої. Старший брат тим часом, замість того, щоб зупинити молодшого, став його підбурювати до злочину. Молодший розбійник, виплескуючи свою агресію, схопив зі стола кухонний ніж та, приставивши його до шиї потерпілої, змусив останню зняти другу сережку. Лише після отримання бажаного зловмисники дали спокій жінці та відпустили додому.

Жінка не відразу повідомила про вказаний факт правоохоронцям, вона звернулась в поліцію лише наступного ранку.

Співробітники кримінальної поліції відпрацювали коло осіб, які вже раніше скоювали подібні злочини, та швидко затримали зловмисників. Злочинці вже встигли здати до ломбарду викрадені золоті прикраси, які під час слідчих дій були вилучені.

Наразі вирішується питання щодо обрання правопорушникам запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області