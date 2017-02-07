На Донеччині бойовики обстріляли Курдюмівку. Загинула дитина

До поліції звернулися батьки, що їх 15-річний син отримав осколкове поранення у серце. За розпорядженням очільника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна, на місце терміново виїхав начальник Торецького відділення поліції разом з військовими лікарями.

Бойовики розстрілюють з мінометів Курдюмівку (Торецьк), що поблизу окупованої Горлівки. Під обстріл потрапила вул. Севастопольська. Важке поранення отримав 15-річний хлопчик. Поліцейські зробили усе, аби встигнути його врятувати.

- Дав команду якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні. Вже в дорозі стало відомо, що дитина померла. Поліцейські та лікарі все ж таки їдуть до родини, аби надати необхідну допомогу, - зазначив генерал.

Обстріл бойовиками селища триває.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області