На Донеччині бойовики обстріляли Курдюмівку. Загинула дитина

На Донеччині бойовики обстріляли Курдюмівку. Загинула дитина

07:22 07.02.2017
На Донеччині бойовики обстріляли Курдюмівку. Загинула дитина

До поліції звернулися батьки, що їх 15-річний син отримав осколкове поранення у серце. За розпорядженням очільника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна, на місце терміново виїхав начальник Торецького відділення поліції разом з військовими лікарями.

Бойовики розстрілюють з мінометів Курдюмівку (Торецьк), що поблизу окупованої Горлівки. Під обстріл потрапила вул. Севастопольська. Важке поранення отримав 15-річний хлопчик. Поліцейські зробили усе, аби встигнути його врятувати.

- Дав команду якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні. Вже в дорозі стало відомо, що дитина померла. Поліцейські та лікарі все ж таки їдуть до родини, аби надати необхідну допомогу, - зазначив генерал.

Обстріл бойовиками селища триває.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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