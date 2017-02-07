На Донеччині затримано одного з грабіжників, які ледь не вбили пенсіонерку

Двоє чоловіків і жінка в капронових панчохах на голові увірвалися до будинку 84-річної жінки, вдарили її молотком по голові та відібрали всі гроші, - останні 250 гривень.

Поки жінка, стікаючи кров’ю, лежала на підлозі, зухвалі нападники перевернули весь дім, після чого втекли. Один з нападників затриманий, ним виявився 55 – річний сусід потерпілої. Місцезнаходження двох інших встановлюється. Потерпілій надана медична допомога, її життю нічого не загрожує.



У поліцію подзвонили сусіди потерпілої і повідомили, що на пенсіонерку скоєно напад. Заявники розповіли, що допомагають старенькій і коли їй потрібна допомога, вона стукає палицею у стінку. Так було і того вечора. Коли вони прийшли до пенсіонерки вони побачили її в крові та негайно викликали медиків і поліцейських.

Потерпіла запам'ятала прикмети зловмисників і повідомила їх поліцейським, також вона розповіла, що серед нападників була одна жінка. Відпрацьовуючи осіб, які могли бути причетні до скоєння резонансного злочину оперативники затримали одного з нападників. Ним виявився раніше судимий 55 - річний сусід пенсіонерки. Також правоохоронці встановили ще одного спільника, а от особистість жінки належить встановити.

Затриманий розповів, що з фігурантами він знайомий всього кілька днів. Під час застілля у них закінчилося спиртне, і вони вирішили пограбувати самотню стареньку. Розподілили ролі, обговорили кожну деталь, замаскувалися, але не врахували того, що старенька запам'ятає прикмети, які допоможуть поліцейським вийти на злочинну групу.

Близько 20:00 зловмисники постукали у двері квартири, де жила 84-річна пенсіонерка. Увірвавшись у приміщення, вони почали погрожувати старенькій, а один молотком вдарив її по голові. Вимагали золото і гроші. Налякана пенсіонерка була готова віддати що завгодно, але у неї нічого не було, крім 250 гривень.

Менше години знадобилося оперативникам, щоб вийти на слід нападників і встановити всі обставини події. Один зловмисник затриманий, на затримання двох інших орієнтований весь особовий склад місцевої поліції і всі суміжні органи.

За скоєння розбійного нападу розшукується громадянин Фарима Мінір Миколайович, 23.02.1978 року народження, проживає м. Слов'янськ Донецької області, раніше судимий.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією щодо зазначеного чоловіка, просимо терміново повідомити в поліцію за телефоном 102 або 0-800-505-102 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних), 066-153-49-33, (06262) 2-41-97, 3-56-37, 3-44-07. Конфіденційність гарантована.

Особистість третьої фігурантки встановлюється.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області