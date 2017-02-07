Поліція затримала організатора викрадення бізнесмена на Сумщині

Сумський підприємець Сергій Бєлослюдцев був викрадений ще у квітні минулого року. Тоді на розшук зловмисників був орієнтований весь особовий склад поліції Сумщини. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що за повернення Бєлослюдцева його бізнес-партнеру невідомі особи висунули вимогу про передачу 50 000 доларів США. За клопотанням родичів підприємця розслідування справи було передано до прокуратури області.

Під час досудового розслідування слідчі та процесуальні керівники прокуратури області спільно з оперативними працівниками УКР ГУНП в Сумській області провели значний обсяг слідчих дій, у тому числі й негласних. Ними було висунуто та перевірено ряд версій вчинення злочинів, максимально задіяні оперативні можливості підрозділів поліції.

В результаті проведеної роботи правоохоронці встановили організатора вчинення зазначених злочинів, якого затримали в порядку ст. 208 КПК України в аеропорту «Бориспіль» при спробі вильоту в одну з азіатських країн.

Підозрюваний – житель Києва, колишній бізнес-партнер обох потерпілих - як викраденого чоловіка, так і того громадянина, кому були висунуті вимоги щодо сплати грошей.

Затриманому повідомлено про підозру в організації викрадення людини, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, та у вимаганні, що завдало шкоди потерпілому в особливо великому розмірі (50 000 доларів США). Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Наразі готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, слідчі мають у своєму розпорядженні дані, які дають підстави підозрювати затриманого у причетності до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів як на території Сумщини, так і за її межами. Відповідна інформація перевіряється у ході досудового розслідування, встановлюються особи ймовірних спільників затриманого.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області