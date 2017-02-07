У Чернігівській області жінку звіряче забили на смерть

До Бобровицького відділення поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про виявлення в одному з сіл району тіла місцевої жительки з травмами кримінального характеру.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції з Бобровиці та Головного управління Національної поліції. Під час огляду тіла загиблої були виявлені тілесні ушкодження голови. Експертиза констатувала закриту черепно-мозкову травму, перелом нижньої щелепи та різану рану підборіддя.

Кримінальна поліція провела комплекс заходів і встановила, що увечері 3 лютого у цьому будинку виник конфлікт між загиблою та її співмешканцем, в результаті якого чоловік схопив жінку за волосся та заходився бити її обличчям об підлогу та бильце дивану. Після тривалих екзекуцій, коли потерпіла перестала подавати ознаки життя, деспот кинув її на підлозі та пішов геть з будинку.

Чоловік у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України він затриманий до ізолятора тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області