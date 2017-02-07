На Запоріжжі поліція виявила підозрюваного у вбивстві жінки

До Токмацького відділення поліції Пологівського відділу ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від 46-річного мешканця вулиці Гришунова.

Чоловік розповів, що на території свого домоволодіння виявив труп знайомої жінки.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та експерти. У дворі будинку правоохоронці виявили труп 45-річної місцевої мешканки з ножовими пораненнями тулубу. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Під час першочергових слідчих дій під підозру поліцейських потрапив господар будинку. Проте, останній розповідав про те, що виявив тіло жінки лише вранці і про обставини її загибелі йому нічого невідомо. Однак проведеними слідчо-розшуковими діями правоохоронцям вдалось довести провину зловмисника, який почав давати правдиві свідчення.

Слідчі встановили, що напередодні ввечері жінка прийшла до свого знайомого. Вони спільно вживали спиртні напої. Під впливом «оковитої» чоловік став звинувачувати гостю в крадіжках, між ними виникла суперечка. Дійти згоди мирним шляхом їм не вдалось. В результаті господар помешкання вдарив ножем потерпілу та пішов до будинку. Від отриманих поранень жінка померла.

Громадянина затримано згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області