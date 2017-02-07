На Запоріжжі трагічно загинули літня матір та доросла донька

До Вознесенівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що за місцем мешкання по вулиці Сталеварів виявлено трупи господарки 1941 року народження та її 34-річної доньки.

В кімнаті також знаходився хлопчик 2009 року народження з симптомами отруєння. Дитину терміново доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

Згідно висновків судово-медичної експертизи, причиною смерті жінок став нещасний випадок, а саме - отруєння чадним газом. Згідно чинного законодавства, за фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Всі обставини трагедії з’ясує досудове розслідування.

Наразі життю дитини нічого не загрожує. Малюк знаходиться у батька, який останній час проживав окремо від сім’ї.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області