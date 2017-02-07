У Запоріжжі вуличний конфлікт закінчився стріляниною

О 15:44 до Заводського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до 5-ї міської лікарні доставлено 39-річного громадянина з пораненням правої гомілки.

Поліцейські з’ясували, що травму потерпілий отримав біля одного з магазинів по вулиці Союзній, під час конфлікту з водієм автомобіля «АУДІ». Останній вирішив суперечку на свою користь, застосувавши пристрій для відстрілу гумових куль.

Терміново вжитими заходами розшуку згаданий автомобіль було виявлено та зупинено по проспекту Металургів. За кермом знаходився 26-річний мешканець обласного центру.

Під час опитування він визнав, що застосував травматичний пістолет під час сварки з незнайомцем. Поліцейські вилучили зброю, з якої було зроблено постріл.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області