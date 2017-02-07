На Волині розлючена дружина вдарила чоловіка ножем у груди

У відділення хірургії Камінь-Каширської районної лікарні госпіталізували 31-річного мешканця району.

Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення грудної клітки.

З’ясувалося, що тілесні ушкодження чоловікові нанесла його дружина.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.



Інцидент стався за місцем проживання подружжя. Під час сімейної сварки, яка виникла коли чоловік напідпитку повернувся додому, дружина, 32-річна мешканка району, завдала йому два ножових поранення.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області