На Волині розлючена дружина вдарила чоловіка ножем у груди

На Волині розлючена дружина вдарила чоловіка ножем у груди

09:20 07.02.2017
На Волині розлючена дружина вдарила чоловіка ножем у груди

У відділення хірургії Камінь-Каширської районної лікарні госпіталізували 31-річного мешканця району.

Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення грудної клітки.

З’ясувалося, що тілесні ушкодження чоловікові нанесла його дружина.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. 

Інцидент стався за місцем проживання подружжя. Під час сімейної сварки, яка виникла коли чоловік напідпитку повернувся додому, дружина, 32-річна мешканка району, завдала йому два ножових поранення.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області  

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