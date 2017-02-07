На Рівненщині потяг переїхав людину, що лежала на рейках

На Рівненщині потяг переїхав людину, що лежала на рейках

10:00 07.02.2017
На Рівненщині потяг переїхав людину, що лежала на рейках

Трагедія сталась на перегоні від станції Могиляни до станції Острог поблизу села Бродів.

Зі слів машиніста вантажного потягу, він помітив чоловіка, який лежав між рейками колії. Однак, попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Про подію чоловік одразу повідомив диспетчеру, а той – до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що смерть чоловіка була миттєвою, адже він отримав травми несумісні з життям.

Згодом поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 27-річний мешканець села Бродівське Острозького району, який проживав з батьками і ніде не працював. Зі слів рідних, чоловік щодня ходив до свого товариша і шлях його пролягав саме через колії.

Однак, чому він там лежав у момент наїзду та всі обставини трагічного випадку з’ясовуватимуть правоохоронці у ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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