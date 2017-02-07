Військовослужбовець покінчив із собою у Тернопільській області

"Набридло, більше не витримую. Залишаю вам номер картки, аби мали за що поховати", - такі слова востаннє почув по телефону від свого рідного брата мешканець Бережанського району.

Після цього на дзвінки п'ятдесятилітній чоловік відповідати перестав, а уже о 18:37 в чергову частину Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення, що на околиці села Посухів, на території очисних споруд, повісився чоловік.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Бережанського відділу поліції Петра Панашія, загиблий у 2015 році був призваний у лави збройних сил по мобілізації. Після повернення влаштувався у місцеву військову частину.

Кілька разів був в зоні проведення антитерористичної операції. Керівництво частини характеризує його як позитивну людину, яка завжди виконувала, поставлені завдання. Загиблий готувався до чергової поїздки в зону неоголошеної війни.

Чому саме так вирішив піти з життя житель Бережанщини, з'ясовують правоохоронці. За даним фактом вони відкрили кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області