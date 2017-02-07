На Кіровоградщині жінку підозрюють у жорстокому вбивстві родича

Трагедія сталася в Онуфріївському районі. Після скоєного громадянка втекла з місця події. Поліцейські розшукали її вже на території іншого району.



До відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки населеного пункту про те, що у сусідньому будинку вона знайшла мертвим господаря.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою. Під час огляду на тілі чоловіка було виявлено травми в області голови. Також у домоволодінні правоохоронці виявили одяг та дерев’яну качалку зі слідами, схожими на кров.

«Опитавши місцевих жителів, працівники поліції з’ясували обставини, що допомогли відтворити перебіг останніх подій. Було встановлено, що напередодні до чоловіка завітала 52-річна родичка. Разом вони розпивали алкогольні напої, потім посварилися та під час бійки жінка завдала потерпілому тілесних ушкоджень качалкою. Після чого переодяглася у господарській будівлі, повернулася до домоволодіння свого співмешканця, зібрала речі та поїхала до родички. Тим часом чоловік помер.

У результаті вжиття заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження зловмисниці, поліцейські пізно ввечері розшукали її у населеному пункті сусіднього району. Жінку було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Онуфріївського відділення поліції Віталій Кравцов.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області