На Миколаївщині наркоман-ревнивець кидався з ножем на поліцейських

Близько 18:00 до Веселинівського відділення Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся 24-річний чоловік, який повідомив, що невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Потерпілий зазначив, що зловмисник знаходиться біля магазину, розташованого по вул. Соборній, та у нього є ніж.

Прибувши на місце події, співробітники слідчо-оперативної групи намагались заспокоїти нетверезого правопорушника, але той, поводячись агресивно, почав провокувати бійку із поліцейськими та порвав їм формений одяг.

Доставивши зловмисника до відділення поліції, правоохоронці під час особистого огляду виявили в його одягу ковпак для куріння з нашаруванням наркотичного засобу – канабісу.



Зі слів неодноразово судимого за майнові злочини місцевого мешканця, який у 2015 році звільнився з місць позбавлення волі, він приревнував свою співмешканку до заявника і намагався розібратися з ним «по-чоловічому», а пристрій для куріння наркотичних засобів він зберігав для власного вживання наркоречовин.

Вилучений ніж на ковпак направлено на дослідження.



Вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області