Поліцейські Одещини повернули додому викрадену... корову

Поліцейські Одещини повернули додому викрадену... корову

10:30 07.02.2017
Поліцейські Одещини повернули додому викрадену... корову

Правоохоронці Великомихайлівського відділення поліції Роздільнянського відділу поліції розкрили крадіжку худоби.

Поліцейські отримали письмову заяву від 23-річного мешканця с.Комарівка Великомихайлівського району, що невідома особа з території його домоволодіння скоїла крадіжку корови віком 2,5 роки червоно-білої масті, яка належала заявнику.

Після проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено особу, яка скоїла крадіжку корови. Ним виявився мешканець с.Комарівка Великомихайлівського району. Корову повернуто власнику.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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