Вбивство водія таксі оперативно розкрила поліція Донеччини

Повідомлення про виявлене в с. Васюківка тіло 48-річного чоловіка з численними травмами голови та тулуба надійшло до Бахмутського відділу поліції вчора зранку. Аби знайти зловмисника, який вбив людину та викинув її тіло, працювали слідчі, оперативники, дільничні, були залучені експерти НДЕКЦ при ГУНП області та кінологи. Вже за кілька годин зловмисник був встановлений.

Допомогла правоохоронцям й 4-річна німецька вівчарка «Лада», яка приїхала до Донеччини з Житомирської області. Собака взяв слід від тіла чоловіка та привів до місця, де ховався злочинець. Розуміючи, що викрутися йому не вдасться, чоловік зізнався у скоєному та розповів, що сталося.

Виявилося, що вчора він разом зі своїм знайомим спіймав у Бахмуті таксі та попросив водія відвезти їх до с. Васюківка. Дорогою підозрюваний підбурював свого приятеля продовжити святкування недільного вечора. Однак той відмовився та вийшов з салону таксі, як тільки-то дісталися до пункту призначення.

За словами підозрюваного, він залишився в салоні автівки. Під час розмови між ним та водієм таксі виник конфлікт, в результаті якого пасажир наніс декілька ударів по голові своєму опонентові скляною пляшкою. Від отриманих травм таксист втратив свідомість.

Перетягнувши його на заднє сидіння автівки, зловмисник сів за кермо та став колесити дорогами селища. Трохи згодом, на перехресті доріг він витягнув непритомного водія з салону, поцупивши у нього усі цінні речі: телефон, гаманець з грошима та ключі від автівки. Після цього покинув місце злочину.

Чоловік гадав, що про його дії ніхто не дізнається та не передбачав, що вже за кілька годин буде затриманий поліцейськими. Підозрюваний взятий під варту. У нього правоохоронці виявили та вилучили вкрадені цінні речі.

Варто відзначити, що у загиблого залишилися двоє маленьких дітей: донька 5 років та 2-річний син.

За матеріалами ВК ГУНП у ГУНП у Донецькій області