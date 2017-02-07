На Луганщині обрано запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві

На Луганщині обрано запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві

16:22 07.02.2017
На Луганщині обрано запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві

Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння смерті іншій людині (ч. 1  ст. 115 КК України).

Встановлено, що 30 січня 2017 року у селищі Соснівка Новопсковського району під час спільного вживання алкогольних напоїв між подружжям виникла сварка, в ході якої жінка нанесла 8 ударів ножем у різні частини тіла свого співмешканця. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

За клопотанням прокуратури Новопсковським районним судом Луганської області жінку, яка жорстоко вбила свого громадянського чоловіка, взято під варту. 

Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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