У Харкові заарештовано чоловіка, який застрелив людину на зупинці

Жовтневий районний суд м. Харкова підтримав позицію Харківської місцевої прокуратури №2 та обрав для 39-річного зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Владислав Грюк, зловмиснику оголошено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

"Вбивство сталося 15 грудня 2016 року. На автобусній зупинці по вул. Москалівській зловмисник посварився з раніше йому не знайомим 29-річним харків'янином. Щоб довести свою правоту підозрюваний дістав з кобури на поясі вогнепальну зброю та тричі вистрелив у чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у машині швидкої медичної допомоги", - пояснив В. Грюк.

Зловмисник, щоби уникнути відповідальності за скоєний злочин, виїхав за межі м. Харкова. Його оголосили у розшук. За допомогою співробітників управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та Дарницького УП ГУНП в м. Києві чоловіка затримали у столиці.

Крім того, за місцем мешкання затриманого, а також його друга виявлено та вилучено бойову гранату, боєприпаси різного калібру і призначення та наркотики

Досудове розслідування триває.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області