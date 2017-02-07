Прокуратура домоглась реального терміну покарання для торгівця зброєю

Прокуратура домоглась реального терміну покарання для торгівця зброєю

22:30 07.02.2017
Прокуратура домоглась реального терміну покарання для торгівця зброєю

Колегія суддів апеляційного суду області задовольнила скаргу прокурора та скасувала вирок Городнянського районного суду, яким за контрабанду вогнепальної зброї жителя Чернігівщини засуджено до 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки (ч. 1 ст. 201 КК України).

Прокурором сукупністю доказів у суді доведено, що обвинувачений вчинив злочин, який відноситься до категорії тяжких та має підвищену ступінь суспільної небезпеки, що не враховано судом першої інстанції при ухваленні вироку.

Враховуючи принципову позицію прокурора щодо м’якості призначеного покарання, апеляційний суд області вирок районного суду в частині призначеного покарання скасував та засудив зловмисника до реальної міри покарання – 3 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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